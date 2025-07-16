DeSci: Cómo la ciencia descentralizada está remodelando el ecosistema global de investigación

En el modelo de investigación tradicional, la centralización de recursos científicos y datos ha limitado muchos proyectos prometedores, impidiendo que reciban el apoyo adecuado. Mientras tanto, investigadores, organismos financiadores y editores operan de manera relativamente independiente, lo que lleva a una distribución desigual de los recursos y afecta la eficiencia de la investigación. Estos desafíos han creado obstáculos significativos para el ecosistema de investigación.





Como un paradigma emergente, la ciencia descentralizada (DeSci) aprovecha las tecnologías blockchain y Web3 para derribar estas barreras y remodelar el panorama de la investigación. DeSci busca fomentar una colaboración eficiente y la transparencia en los procesos de investigación a través de arquitecturas descentralizadas, abordando problemas como el "valle de la muerte" (la fase entre la investigación y la innovación exitosa), el desequilibrio de recursos y las dificultades en la colaboración interdisciplinaria.





DeSci ya ha captado atención global. Desde las discusiones en DeSci Day con Vitalik Buterin y Changpeng Zhao hasta su cobertura en revistas académicas de renombre como Nature, el movimiento está demostrando el inmenso potencial de la tecnología blockchain para transformar el ecosistema de investigación científica.









DeSci, o ciencia descentralizada, se refiere a un modelo de investigación basado en tecnologías Web3 como blockchain, organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y criptomonedas. A diferencia de la investigación científica tradicional, que depende de la financiación de gobiernos, instituciones académicas y grandes corporaciones, DeSci permite un enfoque descentralizado donde individuos, organizaciones y comunidades globales pueden participar en la financiación de la investigación, toma de decisiones y uso compartido de conocimientos.





En el modelo DeSci, los investigadores ya no dependen únicamente de métodos de financiación convencionales, sino que pueden buscar apoyo directo de inversionistas globales a través de plataformas basadas en blockchain. La inmutabilidad, transparencia y descentralización de la tecnología blockchain hacen que los flujos de financiación de la investigación, el progreso de los proyectos y la aplicación de los resultados sean más abiertos y transparentes, reduciendo la burocracia y la asimetría de información que a menudo obstaculizan los procesos científicos tradicionales.









DeSci aprovecha tecnologías innovadoras y un nuevo modelo de investigación para abordar muchos de los problemas persistentes en el sistema científico tradicional. A continuación, se presentan algunas de las principales ventajas de DeSci, que no solo impulsan la transformación en el campo de la investigación, sino que también inyectan nueva vitalidad al ecosistema científico global.





2.1 Financiación democratizada y descentralizada





La financiación de la investigación tradicional suele estar controlada por unas pocas instituciones, lo que limita el crecimiento de muchos proyectos científicos innovadores. DeSci utiliza la tecnología blockchain para descentralizar el proceso de recaudación de fondos, permitiendo que cualquier persona pueda apoyar proyectos de investigación mediante la compra y apuesta de tokens. Además, la existencia de organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs) fomenta aún más la colaboración e interacción científica global.





2.2 Promoción de la colaboración e innovación global





En las plataformas DeSci, los proyectos de investigación ya no están confinados a regiones o instituciones específicas. A través de la gobernanza comunitaria global, los investigadores y los inversionistas pueden trascender las fronteras geográficas y nacionales, formando redes de colaboración interdisciplinaria e internacional. Este modelo abierto y transparente acelera la innovación científica y ayuda a enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la prevención de enfermedades.





2.3 Mejora de la transparencia y confianza





La investigación científica tradicional a menudo enfrenta problemas como la asignación opaca de fondos y la compartición restringida de datos. La integración de la tecnología blockchain aborda eficazmente estos desafíos. La inmutabilidad de la blockchain asegura la autenticidad de los flujos de financiación, el progreso de la investigación y los resultados, fortaleciendo la confianza pública en las actividades científicas. Mientras tanto, las decisiones descentralizadas sobre la financiación y distribución de resultados hacen que los procesos de investigación sean más equitativos y justos.





2.4 Mecanismos de incentivo innovadores





DeSci es más que una plataforma de financiación colectiva; introduce mecanismos de incentivos tokenizados que fomentan la participación de los miembros de la comunidad global en la promoción y ejecución de proyectos. En este modelo, investigadores, financiadores y miembros de la comunidad pueden compartir los beneficios en función del progreso y los resultados del proyecto, creando un sistema verdaderamente inclusivo donde todos pueden participar y todos pueden beneficiarse.





2.5 Financiación descentralizada y revisión por pares





En la investigación tradicional, la financiación y la revisión por pares suelen estar controladas por unas pocas instituciones o editores, lo que lleva a una distribución desigual de los recursos y obstaculiza el progreso de estudios prometedores. DeSci introduce DAO y contratos inteligentes para permitir la financiación y revisión por pares impulsadas por la comunidad. A través de mecanismos como tokens y NFT, DeSci ofrece a los investigadores canales de financiación más flexibles mientras reduce la dependencia de instituciones centralizadas.









Con la maduración de la tecnología blockchain, el sector DeSci ha experimentado un crecimiento rápido en los últimos años. Según Messari Research, actualmente hay 85 proyectos activos en el espacio DeSci. Estos proyectos van más allá de la financiación de la investigación y la revisión por pares, e incluyen gestión de datos, publicación, desarrollo de infraestructura y otras áreas especializadas.





Proyectos DeSci destacados incluyen Molecule, VitaDAO, AthenaDAO y BioDAO. Estas iniciativas utilizan mecanismos DAO, protocolos IP-NFT y plataformas de publicación descentralizadas para proporcionar a los investigadores modelos innovadores de financiación y colaboración. Por ejemplo, Molecule utiliza IP-NFT para financiar investigaciones biológicas y promover la descentralización en biotecnología, mientras que VitaDAO apoya la investigación sobre longevidad a través de gobernanza descentralizada, reduciendo el dominio de las corporaciones farmacéuticas tradicionales.





Desde una perspectiva de mercado, los proyectos DeSci aún se encuentran en sus primeras etapas. Según CoinGecko, la capitalización total del mercado de tokens relacionados con DeSci ha superado los $2,600 millones. Aunque el valor actual del mercado sigue siendo relativamente bajo, el potencial del sector es cada vez más evidente a medida que se lanzan más proyectos y se comercializan los resultados de la investigación. En el futuro, se espera que DeSci se convierta en una fuerza clave en el desarrollo científico, atrayendo mayores inversiones y recursos.













Aunque el modelo DeSci tiene un gran potencial, aún enfrenta varios desafíos en su aplicación práctica. Primero, la tecnología blockchain sigue evolucionando, y muchas plataformas DeSci permanecen en sus primeras etapas, requiriendo tiempo para madurar tecnológicamente y ser adoptadas a gran escala. En segundo lugar, aunque la descentralización ayuda a mitigar la centralización de la investigación tradicional, garantizar la calidad y confiabilidad de los estudios científicos sigue siendo un desafío crítico.





Además, DeSci enfrenta desafíos regulatorios y legales. A medida que se desarrollan los modelos de financiación y gobernanza descentralizados, será esencial establecer marcos legales apropiados a escala global para garantizar el cumplimiento y la seguridad en la investigación científica.





A pesar de estos desafíos, el futuro de DeSci sigue siendo prometedor. A medida que la tecnología blockchain madura y los principios descentralizados ganan mayor aceptación, se espera que la investigación científica se vuelva más abierta, transparente y eficiente. A través de la financiación descentralizada, la compartición de datos y la colaboración global, DeSci tiene el potencial de convertirse en un motor clave de la innovación tecnológica global. Al abordar los desafíos globales, el papel de DeSci será cada vez más significativo.









DeSci no es solo una aplicación de tecnología descentralizada; es una transformación revolucionaria del modelo tradicional de investigación científica. Al romper las barreras en la investigación convencional, fomenta un entorno científico más abierto, transparente y democrático. A medida que la tecnología continúa avanzando y la colaboración global se profundiza, se espera que DeSci se convierta en una tendencia clave en el futuro de la investigación científica, impulsando la innovación hacia mayores posibilidades.





Al mismo tiempo, con el continuo desarrollo de la tecnología descentralizada y blockchain, DeSci está listo para liderar una nueva ola de innovación científica a nivel mundial. No solo acelerará el progreso tecnológico, sino que también jugará un papel crucial en abordar los desafíos más urgentes de la humanidad.





Como una plataforma líder en el comercio de criptomonedas, MEXC continuará monitoreando el progreso de DeSci, explorando sus oportunidades potenciales y su desarrollo dentro del ecosistema global de investigación.





Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC ofrece información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.