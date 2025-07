ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NombreZLW

PuestoNo.2689

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.17%

Suministro de circulación72,331,834.1691

Suministro máx.300,000,000

Suministro total300,000,000

Tasa de circulación0.2411%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico7.90901936,2021-08-25

Precio más bajo0.001408758341290602,2025-05-07

Blockchain públicaBSC

