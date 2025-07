ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

NombreZERO

PuestoNo.1565

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación54,868,247,451

Suministro máx.100,000,000,000

Suministro total100,000,000,000

Tasa de circulación0.5486%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.001404913233005357,2024-09-27

Precio más bajo0.000031154749938451,2025-07-10

Blockchain públicaLINEA

