ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

NombreZENT

PuestoNo.514

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.18%

Suministro de circulación6,811,278,718.262713

Suministro máx.0

Suministro total9,706,992,814.355925

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.045346562276934003,2024-05-27

Precio más bajo0.007081015497129782,2025-06-22

Blockchain públicaETH

