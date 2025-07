XRD

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

NombreXRD

PuestoNo.374

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,01%

Suministro de circulación11 791 361 122,217112

Suministro máx.0

Suministro total13 191 363 521,676626

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.6538178727691196,2021-11-14

Precio más bajo0.005882367868801924,2025-03-15

Blockchain públicaXRD

IntroducciónRadix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.