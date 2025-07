WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

NombreWNCG

PuestoNo.1067

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.09%

Suministro de circulación523,500,979.27

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total723,789,440

Tasa de circulación0.5235%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.85927372,2021-08-17

Precio más bajo0.016919518461443125,2025-04-09

Blockchain públicaETH

