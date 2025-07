WIT

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

NombreWIT

PuestoNo.4151

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.2,499,269,793

Suministro total1,137,386,449.93766

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.057437464430218084,2021-12-01

Precio más bajo0.00054390074853324,2025-06-10

Blockchain públicaWIT

IntroducciónThe Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.