WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

NombreWINR

PuestoNo.4662

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.910,436,702

Suministro total518,150,658.64224267

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.14633127912041108,2023-12-28

Precio más bajo0.005229759691518996,2025-04-24

Blockchain públicaARB

IntroducciónWINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.