Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NombreWING

PuestoNo.2053

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)4.39%

Suministro de circulación5,109,014.32998927

Suministro máx.10,000,000

Suministro total7,638,124.86998927

Tasa de circulación0.5109%

Fecha de emisión2020-09-15 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico140.806207937,2020-09-16

Precio más bajo0.0706085391929573,2025-06-05

Blockchain públicaONT

Sector

Redes sociales

