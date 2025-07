VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

NombreVVAIFU

PuestoNo.1648

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.10%

Suministro de circulación993,302,033.638851

Suministro máx.999,904,308.86

Suministro total993,302,033.638851

Tasa de circulación0.9933%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.21126701735659592,2024-11-19

Precio más bajo0.00002140115072816,2024-10-20

Blockchain públicaSOL

Introducciónvvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.