VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NombreVENOM

PuestoNo.222

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.33%

Suministro de circulación988,919,270

Suministro máx.8,000,000,000

Suministro total7,299,729,035.68

Tasa de circulación0.1236%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.7954748678174979,2024-03-25

Precio más bajo0.034636160326987464,2025-02-03

Blockchain públicaVENOM

IntroducciónVenom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.