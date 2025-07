UXLINK

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

NombreUXLINK

PuestoNo.267

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.52%

Suministro de circulación408,956,731

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.4089%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3.746370866618436,2024-12-25

Precio más bajo0.140969371563402,2024-08-05

Blockchain públicaARB

Sector

Redes sociales

