UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

NombreUNFI

PuestoNo.1867

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)6.05%

Suministro de circulación9,548,650.10357291

Suministro máx.10,000,000

Suministro total9,548,651.10357291

Tasa de circulación0.9548%

Fecha de emisión2020-11-14 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico43.91306093,2021-03-01

Precio más bajo0.1283238235175434,2025-07-07

Blockchain públicaETH

