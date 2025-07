TUP

NombreTUP

PuestoNo.2145

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.25%

Suministro de circulación105,371,800.26

Suministro máx.191,998,848.874934

Suministro total191,998,848.874934

Tasa de circulación0.5488%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.03977343275915,2021-09-14

Precio más bajo0.00222312,2020-11-20

Blockchain públicaETH

IntroducciónTenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.