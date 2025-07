THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

NombreTHE

PuestoNo.545

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)512.51%

Suministro de circulación106,893,966.6603217

Suministro máx.326,120,291

Suministro total257,494,443.52876422

Tasa de circulación0.3277%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.10318040169636,2024-11-27

Precio más bajo0.07220387483514598,2023-10-18

Blockchain públicaBSC

