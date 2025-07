SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NombreSNX

PuestoNo.187

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)4.83%

Suministro de circulación343,466,216.99839866

Suministro máx.339,889,850.089

Suministro total343,889,850.0967736

Tasa de circulación1.0105%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.9 USDT

Máximo histórico28.77103007,2021-02-14

Precio más bajo0.0325776275658,2019-01-05

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

