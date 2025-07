SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

NombreSNSY

PuestoNo.1093

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,02%

Suministro de circulación5 205 827 044

Suministro máx.10 000 000 000

Suministro total10 000 000 000

Tasa de circulación0.5205%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.012149855290302767,2024-12-12

Precio más bajo0.000732031742351647,2024-06-24

Blockchain públicaETH

IntroducciónSensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.