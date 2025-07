SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

NombreSFUND

PuestoNo.581

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.48%

Suministro de circulación70,595,080.06481604

Suministro máx.100,000,000

Suministro total100,000,000

Tasa de circulación0.7059%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico16.770178533770316,2021-11-29

Precio más bajo0.28641308,2021-07-20

Blockchain públicaBSC

