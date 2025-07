SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NombreSENSO

PuestoNo.2419

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.24%

Suministro de circulación70,269,127

Suministro máx.715,280,000

Suministro total715,280,000

Tasa de circulación0.0982%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3.2726786257526626,2021-11-21

Precio más bajo0.004687238098657136,2025-07-10

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

