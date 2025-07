SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

NombreSDEX

PuestoNo.620

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,01%

Suministro de circulación9 210 163 209,899223

Suministro máx.10 000 000 000

Suministro total10 000 000 000

Tasa de circulación0.921%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.026128646698240266,2024-03-11

Precio más bajo0.002610586990749239,2023-05-17

Blockchain públicaETH

