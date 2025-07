SCOTTYAI

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

NombreSCOTTYAI

PuestoNo.5558

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.1,734,567,890

Suministro total1,734,567,890

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.03184509216147668,2024-03-27

Precio más bajo0.000248333997834418,2025-06-13

Blockchain públicaETH

IntroducciónScotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.