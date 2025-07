QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NombreQTUM

PuestoNo.181

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)56,30%

Suministro de circulación105 727 007,5

Suministro máx.107 822 406

Suministro total107 822 406

Tasa de circulación0.9805%

Fecha de emisión2017-03-16 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0,38 USDT

Máximo histórico106.8759994506836,2018-01-07

Precio más bajo0.770017723731,2020-03-13

Blockchain públicaQTUM

