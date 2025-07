PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

NombrePSTAKE

PuestoNo.915

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.78%

Suministro de circulación439,651,042

Suministro máx.500,000,000

Suministro total500,000,000

Tasa de circulación0.8793%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.2477214231597014,2022-03-07

Precio más bajo0.00862981543543736,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

