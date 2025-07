PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

NombrePROPC

PuestoNo.952

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.84%

Suministro de circulación38,506,350.44838455

Suministro máx.100,000,000

Suministro total63,763,336.9999994

Tasa de circulación0.385%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.341897333509249,2024-03-28

Precio más bajo0.3007309977264045,2025-07-10

Blockchain públicaETH

IntroducciónPropchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.