PORT3

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

NombrePORT3

PuestoNo.1176

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.49%

Suministro de circulación353,961,584.0273618

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total999,930,724.6173522

Tasa de circulación0.3539%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.32825507030864065,2024-03-28

Precio más bajo0.011041491512868788,2025-03-11

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

