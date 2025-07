POKT

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

NombrePOKT

PuestoNo.400

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.67%

Suministro de circulación2,011,680,128.050819

Suministro máx.0

Suministro total2,351,036,685.870521

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3.099854645224399,2022-01-16

Precio más bajo0.008747360397530879,2025-04-17

Blockchain públicaNONE

