PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

NombrePHB

PuestoNo.687

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)21.56%

Suministro de circulación57,256,754.13558337

Suministro máx.64,000,000

Suministro total57,256,754.13558337

Tasa de circulación0.8946%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.094629014078536,2024-03-09

Precio más bajo0.06654096148398123,2022-05-12

Blockchain públicaBSC

IntroducciónPhoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.