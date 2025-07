PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NombrePAXG

PuestoNo.81

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)38,307.69%

Suministro de circulación280,171.724

Suministro máx.∞

Suministro total280,171.724

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3520.3451067525675,2025-04-22

Precio más bajo1387.97650287,2019-10-26

Blockchain públicaETH

