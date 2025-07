NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

NombreNIBI

PuestoNo.1130

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.14%

Suministro de circulación727,251,473.4957873

Suministro máx.1,500,000,000

Suministro total953,519,444.6487541

Tasa de circulación0.4848%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.9738086940154845,2024-03-12

Precio más bajo0.011844752014678979,2025-07-09

Blockchain públicaNIBI

Sector

