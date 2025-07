MNTC

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

NombreMNTC

PuestoNo.1535

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.87%

Suministro de circulación6,275,000

Suministro máx.9,100,000

Suministro total9,100,000

Tasa de circulación0.6895%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico151.21370808400758,2023-09-07

Precio más bajo0.005481894977823257,2023-09-07

Blockchain públicaBSC

