The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

NombreMLT

PuestoNo.1944

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.07%

Suministro de circulación124,423,460.93

Suministro máx.0

Suministro total200,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.0796724468337888,2021-11-16

Precio más bajo0.005568243264070605,2025-04-09

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

