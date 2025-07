MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NombreMLN

PuestoNo.790

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)337.16%

Suministro de circulación2,991,673.9957225

Suministro máx.∞

Suministro total2,992,293.61139442

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2020-07-03 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico270.0450134277344,2018-01-04

Precio más bajo1.79671464105,2020-03-13

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

