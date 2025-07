LRT

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

NombreLRT

PuestoNo.2528

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación3,996,007,292.7048354

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.3996%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.010151517457309467,2024-05-29

Precio más bajo0.00002117160471387,2025-04-05

Blockchain públicaMATIC

IntroducciónLandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.