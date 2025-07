LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

NombreLRDS

PuestoNo.1308

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1,45%

Suministro de circulación41 265 074

Suministro máx.100 000 000

Suministro total100 000 000

Tasa de circulación0.4126%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.5985185622659372,2024-07-24

Precio más bajo0.11286134888425566,2025-06-22

Blockchain públicaETH

