LNQ

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

NombreLNQ

PuestoNo.1290

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.54%

Suministro de circulación240,607,016.3407708

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total896,694,003.3366884

Tasa de circulación0.2406%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.285328799266145,2024-07-26

Precio más bajo0.02182167795848918,2025-07-09

Blockchain públicaETH

IntroducciónLinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.