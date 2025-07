LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

NombreLKI

PuestoNo.1963

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.16%

Suministro de circulación428,234,948.5

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.4282%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.036466368338449004,2025-01-17

Precio más bajo0.002001475228397724,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

IntroducciónLaika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.