LIQUIDIUM

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

NombreLIQUIDIUM

PuestoNo.1398

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,65%

Suministro de circulación21 827 261

Suministro máx.100 000 000

Suministro total100 000 000

Tasa de circulación0.2182%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.4097941998015336,2025-05-19

Precio más bajo0.000702832055826553,2025-05-17

Blockchain públicaBTCRUNES

IntroducciónLiquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.