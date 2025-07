KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

NombreKCS

PuestoNo.60

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0003%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.65%

Suministro de circulación127,467,221.78199917

Suministro máx.200,000,000

Suministro total142,467,221.78199917

Tasa de circulación0.6373%

Fecha de emisión2021-04-23 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico28.795176559830317,2021-12-01

Precio más bajo0.336503927826,2019-01-31

Blockchain públicaETH

IntroducciónKuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.