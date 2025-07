KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

NombreKARRAT

PuestoNo.888

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.35%

Suministro de circulación353,685,106

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3536%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.26967282682687,2024-06-06

Precio más bajo0.030300711023323768,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.