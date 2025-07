HUND

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

NombreHUND

PuestoNo.2107

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.06%

Suministro de circulación399,931,362.4191167

Suministro máx.0

Suministro total399,989,619.5573107

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.058309264934050455,2024-03-17

Precio más bajo0.000035172954125922,2024-03-10

Blockchain públicaSOL

Sector

Redes sociales

