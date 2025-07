HANDY

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

NombreHANDY

PuestoNo.1799

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación945,972,125

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.0945%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.27980029,2020-11-25

Precio más bajo0.000179943687838329,2024-09-08

Blockchain públicaETH

IntroducciónHANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.