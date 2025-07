GAINS

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

NombreGAINS

PuestoNo.2043

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,14%

Suministro de circulación38 694 301

Suministro máx.100 000 000

Suministro total100 000 000

Tasa de circulación0.3869%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.879625561360697,2021-11-16

Precio más bajo0.010955131140724623,2023-09-15

Blockchain públicaETH

IntroducciónGAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.