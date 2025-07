ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

NombreETN

PuestoNo.776

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación17,979,817,604.56

Suministro máx.21,000,000,000

Suministro total17,979,817,604.56

Tasa de circulación0.8561%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.23623399436473846,2017-11-02

Precio más bajo0.001296283350169341,2023-12-19

Blockchain públicaETN

Sector

Redes sociales

