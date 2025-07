DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

NombreDNX

PuestoNo.1635

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,31%

Suministro de circulación103 584 493,70210516

Suministro máx.110 000 000

Suministro total103 584 028,69329438

Tasa de circulación0.9416%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.3643865798324275,2023-11-20

Precio más bajo0.023577616456842587,2025-05-08

Blockchain públicaDNX

IntroducciónDynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.