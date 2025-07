DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

NombreDCK

PuestoNo.1451

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,16

Suministro de circulación678.215.649

Suministro máx.1.000.000.000

Suministro total960.416.884,5791857

Tasa de circulación0.6782%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.1835686222895271,2024-03-11

Precio más bajo0.005221747639362723,2025-07-14

Blockchain públicaBSC

Aviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.