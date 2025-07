DBC

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

NombreDBC

PuestoNo.1646

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación5,428,952,299

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.5428%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.6586530208587646,2018-01-09

Precio más bajo0.000353639298356,2020-03-13

Blockchain públicaETH

IntroducciónDeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.