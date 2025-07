CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NombreCSWAP

PuestoNo.1147

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación924 289 610

Suministro máx.1 000 000 000

Suministro total986 613 651

Tasa de circulación0.9242%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.22804046064045336,2024-04-03

Precio más bajo0.001302420935978168,2024-03-08

Blockchain públicaETH

IntroducciónChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.