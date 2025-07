CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

NombreCSIX

PuestoNo.1807

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.58%

Suministro de circulación396,585,068

Suministro máx.0

Suministro total939,599,261.3839558

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.43147586530127835,2023-02-19

Precio más bajo0.003241883525657736,2025-07-01

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

