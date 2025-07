CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NombreCPH

PuestoNo.1712

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación382,951,230

Suministro máx.8,428,000,000

Suministro total6,828,000,000

Tasa de circulación0.0454%

Fecha de emisión2020-09-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.25 USDT

Máximo histórico0.19854994089735145,2021-11-29

Precio más bajo0.002529181439634382,2024-10-02

Blockchain públicaCPH2

IntroducciónCPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.