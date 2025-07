CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NombreCENNZ

PuestoNo.1651

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación1,200,000,000

Suministro máx.0

Suministro total1,200,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2018-03-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.12 USDT

Máximo histórico0.541558027267456,2018-04-25

Precio más bajo0.001900390166967762,2025-07-09

Blockchain públicaCENNZ

Sector

Redes sociales

